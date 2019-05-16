Інавгурація Зеленського: що відомо про те, як відбуватиметься процедура

Відповідно до Конституції до присяги новообраного главу держави приводять на урочистому засіданнія парламенту.

Основнім процедурні моменти закріплені в Постанові ВР "Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України» ще від 2004 року.



Урочисте засідання має проводитись у сесійній залі ВР, яке транслюється в прямому ефірі Національною телекомпанією України та Національною радіокомпанією України на усіх загальнонаціональних каналах.

Час урочистого засідання, список запрошених на нього осіб та інші організаційні питання Голова Верховної Ради України

узгоджує з новообраним Президентом України та Головою Конституційного Суду України. Як повідомляв УНН, сьогодні о 17 годині має зібратися робоча група, яка вирішуватиме організаційні питання.

Урочисте засідання відкриває Голова Верховної Ради України. Виконується Державний Гімн України.



Після цього Андрій Парубій має повідомити про осіб, присутніх на урочистому засіданні, та надає слово Голові Центральної виборчої комісії для оголошення результатів виборів Президента України.



Після цього Голова КСУ повідомляє стосовно виконання новообраним Президентом України усіх конституційних

вимог щодо несумісності з посадою Президента України та відсутності інших обставин, що унеможливлюють складення ним

присяги, запрошує до трибуни новообраного Президента України, вручає йому текст присяги Українському народові, визначений Конституцією України.

Після цього Володимир Зеленський зобов’язаний буде принести присягу поклавши руку на Конституцію України. А ось Пересопницьке Євангеліє не є обовязковим елементом інавгурації.Проголосивши присягу Зеленський має її підписати та передати голові Конституційного Суду України. Після цього голова КСУ має оголосити, що присягу складено і вступив на пост Президента України.

Після цього Голова Центральної виборчої комісії вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України. А голова КСУ вручає новообраному Президентові України офіційні символи влади. Такими символами є знак презиента, гербова печатка та булава. Після цього Президент звертається до народу з трибуни ВР.

Після проголошення звернення до Українського народу Президент України займає спеціально визначене місце у сесійному залі Верховної Ради України, поруч з яким розташовано Прапор (штандарт) Президента України.

Це основні моменти, які закріплені законодавством. Ймовірно, що команда новообраного президента вирішить привнести, якісь свої "фішечки", як вони заявляли раніше.



Цікаво, що до присяги новообраного президента приводитимуть одразу дві жінки: голова ЦВК Тетяна Сліпачук та призначена днями голова КСУ Наталія Шаптала.



УНН буде повідомляти усю нову інформацію, а у день інавгурації вестиме пряму трансляцію, яку ви зможете побачити на сайті або на Facebook.