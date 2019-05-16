Инаугурация Зеленского: что известно о том, как будет происходить процедура

Согласно Конституции к присяге новоизбранного главу государства приводят на торжественном засиданния парламента.

Основные процедурные моменты закреплены в Постановлении ВР "О порядке проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги новоизбранным Президентом Украины" еще с 2004 года.



Торжественное заседание должно проводиться в сессионном зале ВР, которое транслируется в прямом эфире Национальной телекомпанией Украины и Национальной радиокомпанией Украины на всех общенациональных каналах.

Время торжественного заседания, список приглашенных на него лиц и другие организационные вопросы Председатель Верховной Рады Украины согласовывает с новоизбранным Президентом Украины и Председателем Конституционного Суда Украины. Как сообщал УНН, сегодня в 17 часов должна собраться рабочая группа, которая будет решать организационные вопросы.

Торжественное заседание открывает Председатель Верховной Рады Украины. Выполняется Государственный Гимн Украины.



После этого Андрей Парубий должен сообщить о лицах, присутствующих на торжественном заседании, и предоставляет слово Председателю Центральной избирательной комиссии для объявления результатов выборов Президента Украины.



После этого Председатель КСУ сообщает о выполнении новоизбранным Президентом Украины всех конституционных

требований относительно несовместимости с должностью Президента Украины и отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принесение им присяги, приглашает на трибуну новоизбранного Президента Украины, вручает ему текст присяги Украинскому народу, определенный Конституцией Украины.

После этого Владимир Зеленский обязан будет принести присягу положив руку на Конституцию Украины. А вот Пересопницкое Евангелие не является обязательным элементом инавгурации. Провозгласив присягу Зеленский должен ее подписать и передать председателю Конституционного Суда Украины. После этого председатель КСУ должен объявить, что присягу составлено и Зеленский вступил на пост Президента Украины.

После этого Председатель Центральной избирательной комиссии вручает новоизбранному Президенту Украины удостоверение Президента Украины. А председатель КСУ вручает новоизбранному Президенту Украины официальные символы власти. Такими символами является знак презиента, гербовая печать и булава. После этого Президент обращается к народу с трибуны ВР.

После провозглашения обращения к Украинскому народу Президент Украины занимает специально определенное место в сессионном зале Верховной Рады Украины, рядом с которым расположен Флаг (штандарт) Президента Украины.

Это основные моменты, которые закреплены законодательством. Вероятно, что команда новоизбранного президента решит привнести, какие-то свои "фишечки", как они заявляли ранее.



Интересно, что к присяге новоизбранного президента приводить сразу две женщины: председатель ЦИК Татьяна Слипачук и предназначена днях председатель КСУ Наталья Шаптала.



УНН будет сообщать всю новую информацию, а в день инаугурации будет вести прямую трансляцию, которую вы сможете увидеть на сайте или на Facebook.