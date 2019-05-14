У новообраного голови КСУ у вересні спливає термін повноважень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У новообраної голови Конституційного суду України Наталії Шаптали у вересні 2019 року спливає термін повноважень, передає УНН із посиланням на прес-службу КСУ.
Як повідомили у прес-службі КСУ, Наталю Шапталу було призначено суддею Конституційного Суду України X з’їздом суддів України у вересні 2010 року.
Присягу Наталя Шаптала склала 21 вересня 2010 року. Відповідно до статті 16 Закону України “Про Конституційний Суд України” суддя Конституційного Суду призначається на дев’ять років без права бути призначеним повторно.
“Дев’ятирічний строк судді Конституційного Суду України Наталі Шаптали спливає у вересні 2019 року”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні з посади голови КСУ було звільнено Станіслава Шевчука. Додамо, що "за" його звільнення проголосували 12 суддів.
Раніше УНН повідомляв, що Шевчуку відмовлено у візі до США.
Також нагадаємо, рідний брат Станіслава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) запідозрений у привласненні державних коштів.