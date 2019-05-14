В новоизбранного председателя КСУ в сентябре истекает срок полномочий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. У новоизбранного председателя Конституционного суда Украины Натальи Шапталы в сентябре 2019 года истекает срок полномочий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Как сообщили в пресс-службе КСУ, Наталью Шапталу было назначено судьей Конституционного Суда Украины X съездом судей Украины в сентябре 2010 года.
Присягу Наталья Шаптала принесла 21 сентября 2010 года. В соответствии со статьей 16 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" судья Конституционного Суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.
"Девятилетний срок судьи Конституционного Суда Украины Натальи Шапталы истекает в сентябре 2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня от должности председателя КСУ было освобождено Станислава Шевчука. Добавим, что "за" его освобождение проголосовали 12 судей.
Ранее УНН сообщал, что Шевчуку отказано в визе в США.
Также напомним, родной брат Станислава Шевчука Рулав Одд (Денис Шевчук) заподозрен в присвоении государственных средств.