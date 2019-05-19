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День “І”: як відбуватиметься інавгурація Зеленського

День “І”: як відбуватиметься інавгурація Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Ось і настав день інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського. УНН зібрав для вас всю інформацію, яку наразі відомо про захід та те, хто на ньому буде присутні.

Відповідно до Конституції до присяги новообраного главу держави приводять на урочистому засіданні парламенту.
Основнім процедурні моменти закріплені в Постанові ВР “Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України” ще від 2004 року. УНН вже писав про формальний бік процедури.

Головними процедурними моментами інавгурації є оголошення результатів виборів головою Центральної виборчої комісії та приведення до присяги новообраного президента головою Конституційного суду. Президент має виголосити текст присяги прописаний в Основному законі, тримаючи руку на Конституції України. На скільки відомо УНН, то під час інавгурації Зеленського будуть за традицією використовувати також Пересопницьке Євангеліє.

Цікаво, що до присяги новообраного президента приводитимуть одразу дві жінки: голова ЦВК Тетяна Сліпачук та призначена днями голова КСУ Наталія Шаптала.

Також під час інавгурації використовуються зовнішні атрибути влади президента, а саме знак президента, гербова печатка та булава. Після цього Президент звертається до народу з трибуни ВР. І ось тут на нас можуть очікувати цікаві моменти.

Як стало відомо, УНН першим указом нового президента стане розпуск парламенту

А наступним рішенням, ймовірно, Зеленський призначить позачергові вибори до ВР на 14 липня.

Чи оголосить про це політик під час інавгураційної промови? Почуємо.

На інавгурації завжди присутні високоповажні гості. Цього разу також без них не обійдеться. Планується присутність усіх попередників Зеленського на головній посаді країни включаючи Петра Порошенка, але за виключенням Віктора Януковича. Також прийдуть урядовці.

Список іноземних гостей доволі довгий. За останньою інформацією буде не менше 60 представників іноземних країн, серед яких п’ятеро президентів: Латвії, Литви, Естонії, Грузії, Угорщини; Віце-президента Туреччини; Прем‘єр-міністра Молдови, главу парламенту Азербайджану; 4 віце-прем’єрів: Білорусі, Румунії, Словаччини, Болгарії; 4 міністрів: від США — енергетики, від Канади — оборони, від Франції — з питань Європи, від Польщі — Главу МЗС. Плюс понад 40 інших високих представників.

А ось російській стороні запрошення навіть не надсилали.

Слід зауважити, що Штати вислали доволі потужний “десант”. Делегацію очолить міністр енергетики США Рік Перрі.

До складу делегації також увійшли:

спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер,
посол США в ЄС Гордон Сондланд, директор департаменту Європейських справ в Раді Нацбезпеки США при президенті Александр Відман, в.о. заступника голови місії посольства США в Україні Джозеф Пеннінгтон.

По завершенні урочистого засідання ВР Зеленський, вже у статусі чинного глави держави, матиме ряд зустрічей з представниками інших країн.

Загалом сьогоднішній день для Володимира Зеленського формально виглядатиме так:

10.00-11.00 — Участь Президента України Володимира Зеленського в Урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові;

11.05-11.20 — Участь Президента України Володимира Зеленського в церемонії представлення командувачів видами Збройних Сил України та у церемонії підняття Державного Прапора України, Маріїнський палац;

11.20-11.50 — Вітання Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською глав іноземних делегацій у Маріїнському палаці;

12.00-13.30 — Участь Президента України Володимира Зеленського у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на пост Президента України у Маріїнському палаці;

14.30-17.00 (орієнтовно) — Двосторонні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главами іноземних делегацій в Адміністрації Президента України.

Цікаво яким він буде для Зеленського насправді...

Ще один момент на який би хотілося звернути увагу. Незадовго до сьогоднішнього дня Зеленський звернувся до прибічників із закликом прийти до Маріїнського парку, звідки він рушить до ВР.

УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.

Не пропустіть найважливіше.

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