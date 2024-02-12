День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

Сегодня, 12 февраля отмечается День Дарвина или Международный день науки и гуманизма, пишет УНН.

Именно 12 февраля 1809 года родился выдающийся ученый и основатель теории эволюции Чарльз Дарвин.

Инициатором праздника в честь дня рождения выдающегося ученого стал в 1995 году стал ученый Роберт Стефенс.

Чарльз Дарвин был английским ученым-натуралистом, основоположником теории эволюции и теории естественного отбора. Дарвин увлекался естественными науками, исследовал флору, фауну и геологию, пытаясь дать всему рациональное объяснение.

Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.

Еще сегодня можно отметить Международный день брачных агентств - украинский след в международном календаре разнообразных праздников.

Считается, что в 2010 году именно украинские брачные агентства выступили с инициативой учреждения этого праздника.

Также сегодня во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы с эпилепсией.

Эпилепсия - это неинфекционное хроническое заболевание мозга, от которого страдают около 50 миллионов человек в мире. Для этой болезни характерны периодические приступы с судорогами и потерей сознания. Они связаны с изменениями в ритме электрических импульсов, которые постоянно генерирует человеческий мозг.

Еще сегодня с 2009 года по инициативе ООН чествуют детей-солдат - несовершеннолетних, которые были вынуждены участвовать в вооруженных конфликтах и погибли во время них.

Официально событие называется - День Красной руки.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Алексия, который был митрополитом Киевской Руси в XIII-XIV веках.

В 15 лет он принял решение посвятить свою жизнь служению Господу и стал монахом. Был проповедником. Вселенский патриарх Каллист назначил его митрополитом.

Именины 12 февраля празднуют Алексей, Мелетий, Мария.