День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля
Киев • УНН
Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.
Сегодня, 12 февраля отмечается День Дарвина или Международный день науки и гуманизма, пишет УНН.
Именно 12 февраля 1809 года родился выдающийся ученый и основатель теории эволюции Чарльз Дарвин.
Инициатором праздника в честь дня рождения выдающегося ученого стал в 1995 году стал ученый Роберт Стефенс.
Чарльз Дарвин был английским ученым-натуралистом, основоположником теории эволюции и теории естественного отбора. Дарвин увлекался естественными науками, исследовал флору, фауну и геологию, пытаясь дать всему рациональное объяснение.
Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.
Еще сегодня можно отметить Международный день брачных агентств - украинский след в международном календаре разнообразных праздников.
Считается, что в 2010 году именно украинские брачные агентства выступили с инициативой учреждения этого праздника.
Также сегодня во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы с эпилепсией.
Эпилепсия - это неинфекционное хроническое заболевание мозга, от которого страдают около 50 миллионов человек в мире. Для этой болезни характерны периодические приступы с судорогами и потерей сознания. Они связаны с изменениями в ритме электрических импульсов, которые постоянно генерирует человеческий мозг.
Еще сегодня с 2009 года по инициативе ООН чествуют детей-солдат - несовершеннолетних, которые были вынуждены участвовать в вооруженных конфликтах и погибли во время них.
Официально событие называется - День Красной руки.
По церковному календарю сегодня День памяти святителя Алексия, который был митрополитом Киевской Руси в XIII-XIV веках.
В 15 лет он принял решение посвятить свою жизнь служению Господу и стал монахом. Был проповедником. Вселенский патриарх Каллист назначил его митрополитом.
Именины 12 февраля празднуют Алексей, Мелетий, Мария.
День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля
Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.
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