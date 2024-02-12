День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  186461 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  240261 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  206627 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  252744 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  288037 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  230827 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  197932 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  212472 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  209518 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207862 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 04:09  •  2045 просмотра

Read in English

Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.

Сегодня, 12 февраля отмечается День Дарвина или Международный день науки и гуманизма, пишет УНН.

Именно 12 февраля 1809 года родился выдающийся ученый и основатель теории эволюции Чарльз Дарвин.

Инициатором праздника в честь дня рождения выдающегося ученого стал в 1995 году стал ученый Роберт Стефенс.

Чарльз Дарвин был английским ученым-натуралистом, основоположником теории эволюции и теории естественного отбора. Дарвин увлекался естественными науками, исследовал флору, фауну и геологию, пытаясь дать всему рациональное объяснение.

Цель празднования Дня Дарвина -  поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.

Еще сегодня можно отметить Международный день брачных агентств - украинский след в международном календаре разнообразных праздников.

Считается, что в 2010 году именно украинские брачные агентства выступили с инициативой учреждения этого праздника.

Также сегодня во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы с эпилепсией.

Эпилепсия - это неинфекционное хроническое заболевание мозга, от которого страдают около 50 миллионов человек в мире. Для этой болезни характерны периодические приступы с судорогами и потерей сознания. Они связаны с изменениями в ритме электрических импульсов, которые постоянно генерирует человеческий мозг.

Еще сегодня с 2009 года по инициативе ООН чествуют детей-солдат - несовершеннолетних, которые были вынуждены участвовать в вооруженных конфликтах и погибли во время них.

Официально событие называется - День Красной руки.

По церковному календарю сегодня День памяти святителя Алексия, который был митрополитом Киевской Руси в XIII-XIV веках.

В 15 лет он принял решение посвятить свою жизнь служению Господу и стал монахом. Был проповедником. Вселенский патриарх Каллист назначил его митрополитом.

Именины 12 февраля празднуют Алексей, Мелетий, Мария.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

УНН Lite
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
День Дарвіна, Міжнародний день шлюбних агентств. Що ще можна відзначити 12 лютого
Darwin's Day, International Day of Marriage Agencies. What else can be celebrated on February 12
Новости по теме

День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

Цель празднования Дня Дарвина - поощрение человечества к принципам научного мышления, любопытства и интеллектуальной храбрости. Событие посвящено не только идеям ученого, но и распространению науки в целом.

УНН Lite •   •  2045 просмотра
День Дарвина, Международный день брачных агентств. Что еще можно отметить 12 февраля

рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Вчера россия 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области, используя разнообразное огнестрельное оружие, включая минометы, артиллерию, гранатометы и танки, что привело к 153 взрывам и повреждению отдельных районов.

Война •   •  4451 просмотра
рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Илон Маск отрицает продажу Starlink россии

Илон Маск опроверг сообщения о том, что SpaceX продала свои спутниковые интернет-терминалы Starlink рф.

Война •   •  6366 просмотра
Илон Маск отрицает продажу Starlink россии

ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены

По сообщениям, в результате израильских ударов по лагерю беженцев Рафах в Газе погибли 37 человек и десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  6278 просмотра
ЦАХАЛ нанес удар по лагерю беженцев Рафах, погибло 37 человек и десятки ранены

Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов

После гибели палестинского тележурналиста во время израильского обстрела Дейр-аль-Бала ЦАХАЛ заявил, что они никогда не убивают журналистов целенаправленно.

Новости Мира •   •  8076 просмотра
Израильские силы обороны заверили, что никогда не будут нападать на журналистов

Китай представил ядерную батарею, которая генерирует электроэнергию 50 лет без подзарядки

Китайская компания создала ядерную батарею, которая может генерировать электроэнергию в течение 50 лет без подзарядки, согласно сообщению.

Экономика •   •  12431 просмотра
Китай представил ядерную батарею, которая генерирует электроэнергию 50 лет без подзарядки

Беспилотный летательный аппарат движется на запад над севером Хмельницкой области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении российского беспилотного летательного аппарата, который двигался на запад в северной части Хмельницкой области.

Война •   •  17171 просмотра
Беспилотный летательный аппарат движется на запад над севером Хмельницкой области

В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев

При поддержке Европейского Союза в Черновцах обустраивается жилье для внутренне перемещенных лиц для удовлетворения их насущных потребностей.

Общество •   •  16003 просмотра
В Черновцах при поддержке ЕС обустраивают жилье для переселенцев

В рф командиры в состоянии опьянения расстреливают своих подчиненных, увеличивается количество военных конфликтов

Командиры западного военного округа рф расстреливают своих подчиненных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что приводит к росту конфликтов в подразделениях.

Война •   •  16862 просмотра
В рф командиры в состоянии опьянения расстреливают своих подчиненных, увеличивается количество военных конфликтов

В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в западном направлении над Казатинским и Тульчинским районами Винницкой области.

Война •   •  15360 просмотра
В Винницкой области зафиксировано движение вражеских беспилотников в западном направлении