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День Дарвіна, Міжнародний день шлюбних агентств. Що ще можна відзначити 12 лютого

День Дарвіна, Міжнародний день шлюбних агентств. Що ще можна відзначити 12 лютого

Київ • УНН

 • 32002 перегляди

Мета відзначення Дня Дарвіна - заохочення людства до принципів наукового мислення, цікавості та інтелектуальної хоробрості. Подія присвячена не тільки ідеям вченого, а й розповсюдженню науки в цілому.

Сьогодні, 12 лютого відзначається День Дарвіна або Міжнародний день науки і гуманізму, пише УНН.

Саме 12 лютого 1809 року народився видатний вчений та засновник теорії еволюції Чарльз Дарвін.

Ініціатором свята на честь дня народження видатного вченого став у 1995 році став науковець Роберт Стефенс.

Чарльз Дарвін був англійським вченим-натуралістом, основоположником теорії еволюції та теорії природного відбору. Дарвін захоплювався природничими науками, досліджував флору, фауну та геологію, намагаючись дати всьому раціональне пояснення.

Мета відзначення Дня Дарвіна -  заохочення людства до принципів наукового мислення, цікавості та інтелектуальної хоробрості. Подія присвячена не тільки ідеям вченого, а й розповсюдженню науки в цілому.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день шлюбних агентств – український слід у міжнародному календарі різноманітних свят.

Вважається, що у 2010 році саме українські шлюбні агентства виступили з ініціативою започаткування цього свята.

Також сьогодні багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби з епілепсією.

Епілепсія - це неінфекційне хронічне захворювання мозку, від якого страждають близько 50 мільйонів людей у світі. Для цієї хвороби характерними є періодичні напади з судомами та втратою свідомості. Вони пов’язані зі змінами у ритмі електричних імпульсів, які постійно генерує людський мозок.

Ще сьогодні з 2009 року за ініціативи ООН вшановують дітей-солдатів – неповнолітніх, які були змушені брати участь у збройних конфліктах і загинули під час них.

Офіційно подія називається – День Червоної руки.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Олексія, який був митрополитом Київської Русі у ХІІІ-ХІV століттях.

У 15 років він прийняв рішення присвяти своє життя служінню Господу та став ченцем. Був проповідником. Вселенський патріарх Калліст призначив його митрополитом.

Іменини 12 лютого святкують Олексій, Мелетій, Марія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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