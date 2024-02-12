День Дарвіна, Міжнародний день шлюбних агентств. Що ще можна відзначити 12 лютого
Київ • УНН
Мета відзначення Дня Дарвіна - заохочення людства до принципів наукового мислення, цікавості та інтелектуальної хоробрості. Подія присвячена не тільки ідеям вченого, а й розповсюдженню науки в цілому.
Сьогодні, 12 лютого відзначається День Дарвіна або Міжнародний день науки і гуманізму, пише УНН.
Саме 12 лютого 1809 року народився видатний вчений та засновник теорії еволюції Чарльз Дарвін.
Ініціатором свята на честь дня народження видатного вченого став у 1995 році став науковець Роберт Стефенс.
Чарльз Дарвін був англійським вченим-натуралістом, основоположником теорії еволюції та теорії природного відбору. Дарвін захоплювався природничими науками, досліджував флору, фауну та геологію, намагаючись дати всьому раціональне пояснення.
Мета відзначення Дня Дарвіна - заохочення людства до принципів наукового мислення, цікавості та інтелектуальної хоробрості. Подія присвячена не тільки ідеям вченого, а й розповсюдженню науки в цілому.
Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день шлюбних агентств – український слід у міжнародному календарі різноманітних свят.
Вважається, що у 2010 році саме українські шлюбні агентства виступили з ініціативою започаткування цього свята.
Також сьогодні багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня боротьби з епілепсією.
Епілепсія - це неінфекційне хронічне захворювання мозку, від якого страждають близько 50 мільйонів людей у світі. Для цієї хвороби характерними є періодичні напади з судомами та втратою свідомості. Вони пов’язані зі змінами у ритмі електричних імпульсів, які постійно генерує людський мозок.
Ще сьогодні з 2009 року за ініціативи ООН вшановують дітей-солдатів – неповнолітніх, які були змушені брати участь у збройних конфліктах і загинули під час них.
Офіційно подія називається – День Червоної руки.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті святителя Олексія, який був митрополитом Київської Русі у ХІІІ-ХІV століттях.
У 15 років він прийняв рішення присвяти своє життя служінню Господу та став ченцем. Був проповідником. Вселенський патріарх Калліст призначив його митрополитом.
Іменини 12 лютого святкують Олексій, Мелетій, Марія.