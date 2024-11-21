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рф все же запустила по Украине МБР "Рубеж"?: в Defense Express заявили о демонстрации возможности ядерного удара

Киев  •  УНН

 • 5317 просмотра

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россия осуществила запуск МБР из астраханской области вместе с другими ракетами во время атаки 21 ноября. Эксперты считают это демонстрацией возможности ядерного удара.

Армия рф утром 21 ноября во время очередной атаки на Украину осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Накануне распространялась информация об угрозе использования врагом баллистической ракеты средней дальности "Рубеж". Эксперты военного портала Defense Express считают, что сегодня рф провела демонстрацию возможности ядерного удара, передает УНН

Детали

Согласно сводке командования Воздушных сил ВСУ утром 21 ноября россия нанесла комбинированную атаку, с использованием семи крылатых ракет Х-101, которые были запущены с Ту-95МС, из которых шесть были сбиты, а также одного Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31.

Кроме того, из астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета. Ее конкретный тип не указывается. Однако накануне, СМИ распространяли информацию об угрозе использования врагом баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

В Defense Express отметили, что сообщено лишь о сбитии 6 из 7 крылатых ракет, но указано, что "по другим ракетам - без существенных последствий".

Учитывая то, что РС-26 "Рубеж", а тем более межконтинентальные баллистические ракеты (например, "Тополь" или "Ярс"), предназначены для доставки оружия массового поражения, это означает лишь то, что рф  провела демонстрацию возможности ядерного удара

- говорится в статье.

На фоне этого остаются вопросы, на которые пока отчет командования Воздушных сил не дает ответов. В частности, куда именно целила армия рф  своей баллистической ракетой, и какое оснащение было в ней.

Как объясняется, дело в том, что поставить на условный "Рубеж", "Тополь" или "Ярс" конвенционную фугасную боевую часть в глубокой теории возможно, но не имеет практического смысла из-за огромной стоимости таких ракет. Особенно в условиях, когда большинство целей в Украине в зоне досягаемости российских ОТРК "Искандер" и других средств поражения.

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Также Defense Express добавляет, что абсолютное большинство российских дальнобойных ракет может иметь ядерное оснащение. В том числе "Искандер", "Кинжал", крылатые ракеты типа Х-55 и Х-102, а также многие другие. Поэтому есть вопрос о смысле использования именно ракеты средней или вообще межконтинентальной дальности против Украины даже для нанесения ядерного удара.

И враг уже использовал крылатые ракеты Х-55 с массогабаритными макетами ядерных зарядов. То есть вполне возможно, что запущенная российская баллистическая ракета была оснащена имитаторами боевых блоков, считают в Defense Express. 

Также под вопросом были ли предупреждении о пуске и его направлении США, потому что анонсирование таких запусков является обязательным условием для предотвращения срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении и запуск ракет в ответ по сценарию встречного ядерного удара, отметили эксперты. 

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Напомним 

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты КНИИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Враг использует не только западные компоненты. По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая.

Кроме того, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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