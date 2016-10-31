Демобилизованных бойцов АТО в Днепре призвали проверить состояние своего здоровья

В течение месяца бойцы смогут обратиться в центры первичной медико-санитарной помощи и пройти полное обследование у всех специалистов.

В течение месячника демобилизованным создадут условия для более быстрого прохождения диспансеризации: в центрах назначат врачей, которые будут заниматься делами военных; в некоторых случаях бойцам позволять проходить без очереди или будут выдавать дополнительный талон; работники медучреждений будут активно помогать демобилизованным из АТО. Кроме того, месячник будет проходить и в стоматологических поликлиниках города № 1, № 2, № 3, № 4.

"Сейчас уже 592 демобилизованных получили лечение в четырех стоматологических поликлиниках города. Стоматологическое здоровье - очень важно в реабилитации таких пациентов. Мы готовы осмотреть всех желающих, определить курс лечения и реабилитационную программу", - отметила заместитель главного врача стоматологической поликлиники № 1 Елена Фетисова.

Сейчас на учете в центрах первичной медико-санитарной помощи стоит 2 061 демобилизованный из АТО. Однако, по словам Александра Новикова, демобилизованных в городе около четырех тысяч. Одна из главных задач месячника - обследовать как можно больше военных, вернувшихся со службы, и создать реальную картину состояния их здоровья.