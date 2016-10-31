Демобілізованих бійців АТО у Дніпрі закликали перевірити стан свого здоров'я
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Завтра, 1 листопада, в Дніпрі стартує місячник здоров'я для військових, демобілізованих із зони АТО. Про це на прес-конференції заявив головний хірург департаменту охорони здоров'я населення міста Дніпра Олександр Новіков, передає кореспондент УНН.
Протягом місяця бійці зможуть звернутися до центрів первинної медико-санітарної допомоги та пройти повне обстеження в усіх спеціалістів.
Протягом місячника демобілізованим створять умови для швидшого проходження диспансеризації: у центрах призначать лікарів, які займатимуться справами військових; у деяких випадках бійцям дозволятимуть проходити без черги або видаватимуть додатковий талон; працівники медзакладів активно допомагатимуть демобілізованим з АТО. Крім того, місячник проходитиме і в стоматологічних поліклініках міста № 1, № 2, № 3, № 4.
“Наразі вже 592 демобілізованих отримали лікування в чотирьох стоматологічних поліклініках міста. Стоматологічне здоров’я — дуже важливе у реабілітації таких пацієнтів. Ми готові оглянути всіх охочих, визначити курс лікування та реабілітаційну програму”, — зазначила заступник головного лікаря стоматологічної поліклініки № 1 Олена Фетисова.
Наразі на обліку в центрах первинної медико-санітарної допомоги стоїть 2061 демобілізований з АТО. Проте, за словами Олександра Новікова, демобілізованих у місті близько чотирьох тисяч. Одне з головних завдань місячника — обстежити якомога більше військових, які повернулись зі служби, та створити реальну картину стану їхнього здоров’я.