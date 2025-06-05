Демченко о наступлении на Сумщину: россияне пытаются заходить в направлении Веселовки и Владимировки

Российские оккупанты пытаются расширить зону боевых действий в Сумской области и они предпринимают попытки захода малых групп пехоты в направлении Веселовки и Владимировки. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Он отметил, что эти огневые средства также предшествуют попыткам захода малых штурмовых групп рф, это тактика, которую продолжает применять враг уже в течение определенного времени.

Но если сравнить всю протяженность границы с россией в пределах Сумщины - это около 550 км, то тактика захода малых штурмовых групп на небольшом отрезке. В частности, это направления населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последнее время видим, что враг пытается расширить эту зону и теперь попытки захода этих групп пехоты отмечается в направлении Веселовки и Владимировки

Он сообщил, что бронированную технику противник не применяет.

В то же время эти малые штурмовые группы периодически пытаются применять или продвигаться на квадроциклах или мотоциклах. Все составляющие Сил обороны, которые находятся на этом направлении, используя все имеющееся вооружение, наносят поражение по таким группам. Однако, к сожалению, хоть враг несет большие потери, он не обращает внимания на потерю своих военных, а продолжает направлять такие группы на нашу территорию