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Демченко о наступлении на Сумщину: россияне пытаются заходить в направлении Веселовки и Владимировки

Киев • УНН

 • 538 просмотра

Российские оккупанты пытаются расширить зону боевых действий в Сумской области. Они предпринимают попытки захода малых групп пехоты в направлении Веселовки и Владимировки.

Демченко о наступлении на Сумщину: россияне пытаются заходить в направлении Веселовки и Владимировки

Российские оккупанты пытаются расширить зону боевых действий в Сумской области и они предпринимают попытки захода малых групп пехоты в направлении Веселовки и Владимировки. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг не прекращает обстреливать приграничье (Сумской области - ред.) На этом направлении враг достаточно активно применяет авиацию сбрасывая или управляемые авиационные бомбы или нанося удары не управляемыми авиационными ракетами

- сказал Демченко. 

Он отметил, что эти огневые средства также предшествуют попыткам захода малых штурмовых групп рф, это тактика, которую продолжает применять враг уже в течение определенного времени.

Но если сравнить всю протяженность границы с россией в пределах Сумщины - это около 550 км, то тактика захода малых штурмовых групп на небольшом отрезке. В частности, это направления населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последнее время видим, что враг пытается расширить эту зону и теперь попытки захода этих групп пехоты отмечается в направлении Веселовки и Владимировки

- рассказал Демченко.

Он сообщил, что бронированную технику противник не применяет.

В то же время эти малые штурмовые группы периодически пытаются применять или продвигаться на квадроциклах или мотоциклах. Все составляющие Сил обороны, которые находятся на этом направлении, используя все имеющееся вооружение, наносят поражение по таким группам. Однако, к сожалению, хоть враг несет большие потери, он не обращает внимания на потерю своих военных, а продолжает направлять такие группы на нашу территорию

- заявил Демченко.

россияне атаковали завод биоэтанола в Сумской области дронами: идет оценка экологических последствий04.06.25, 09:00 • 2576 просмотров

Дополнение 

Аналитический проект Deepstate сообщал, что продвижение врага на Сумщине продолжается. Противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах. Успех противника сопровождается все так же большим количеством пехоты.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Сумская область
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