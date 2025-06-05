Демченко про наступ на Сумщину: росіяни пробують заходити у напрямку Веселівки та Володимирівки

Російські окупанти намагаються розширити зону бойових дій в Сумській області й вони здійснюють спроби заходу малих груп піхоти у напрямку Веселівки та Володимирівки. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння (Сумської області - ред.) На цьому напрямку ворог досить активно застосовує авіацію скидаючи або керовані авіаційні бомби або завдаючи удари не керованими авіаційними ракетами

Він зазначив, що ці вогневі засоби також передують спробам заходу малих штурмових груп рф, це тактика яку продовжує застосовувати ворог вже протягом певного часу.

Але якщо порівняти всю протяжність кордону з росією в межах Сумщини - це близько 550 км, то тактика заходу малих штурмових груп на невеликому відтинку. Зокрема, це напрямки населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній час бачимо, що ворог намагається розширити цю зону й тепер спроби заходу цих груп піхоти відмічається у напрямку Веселівки та Володимирівки

Він повідомив, що броньовану техніку противник не застосовує.

Водночас ці малі штурмові групи періодично намагаються застосовувати чи просуватися на квадроциклах чи мотоциклах. Всі складові Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку використовуючи все наявне озброєння завдають ураження по таким групам. Проте на жаль хо ворог несе великі втрати, він не зважає на втрату своїх військових, а продовжує направляти такі групи на нашу територію