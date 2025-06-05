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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля
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Екологічна ситуація в Україні у 2025 році: як війна вплинула на довкілля

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Демченко про наступ на Сумщину: росіяни пробують заходити у напрямку Веселівки та Володимирівки

Київ • УНН

 • 548 перегляди

Російські окупанти намагаються розширити зону бойових дій в Сумській області. Вони здійснюють спроби заходу малих груп піхоти у напрямку Веселівки та Володимирівки.

Демченко про наступ на Сумщину: росіяни пробують заходити у напрямку Веселівки та Володимирівки

Російські окупанти намагаються розширити зону бойових дій в Сумській області й вони здійснюють спроби заходу малих груп піхоти у напрямку Веселівки та Володимирівки. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння (Сумської області - ред.) На цьому напрямку ворог досить активно застосовує авіацію скидаючи або керовані авіаційні бомби або завдаючи удари не керованими авіаційними ракетами

- сказав Демченко. 

Він зазначив, що ці вогневі засоби також передують спробам заходу малих штурмових груп рф, це тактика яку продовжує застосовувати ворог вже протягом певного часу.

Але якщо порівняти всю протяжність кордону з росією в межах Сумщини - це близько 550 км, то тактика заходу малих штурмових груп на невеликому відтинку. Зокрема, це напрямки населених пунктів Басівка та Журавка. Але за останній час бачимо, що ворог намагається розширити цю зону й тепер спроби заходу цих груп піхоти відмічається у напрямку Веселівки та Володимирівки

- розповів Демченко.

Він повідомив, що броньовану техніку противник не застосовує.

Водночас ці малі штурмові групи періодично намагаються застосовувати чи просуватися на квадроциклах чи мотоциклах. Всі складові Сил оборони, які знаходяться на цьому напрямку використовуючи все наявне озброєння завдають ураження по таким групам. Проте на жаль хо ворог несе великі втрати, він не зважає на втрату своїх військових, а продовжує направляти такі групи на нашу територію

- заявив Демченко.

росіяни атакували завод біоетанолу на Сумщині дронами: йде оцінка екологічних наслідків04.06.25, 09:00 • 2576 переглядiв

Доповнення 

Аналітичний проєкт Deepstate повідомляв, що просування ворога на Сумщині продовжується. Противнику вдалося зайняти Андріївку та Водолаги і закріпитися в цих селах. Успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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