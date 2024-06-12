Дело Януковича о расстреле на Майдане: суд назначил подготовительное заседание

Броварской горрайонный суд Киевской области назначил на 24 июня подготовительное заседание по делу против бывшего президента Виктора Януковича и представителей его силового блока, которых подозревают в организации разгона и расстреле протестующих 18-20 февраля 2014 года в центре столицы. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

Заседание назначено на 24 июня на 11:00 - сказал Донской.

Дополнение

В 2023 году Государственное бюро расследований завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом предстанет экс-президент Украины Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок за расстрел «Небесной сотни».

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего президента Украины и 9 экс-чиновников, которые 18-20 февраля 2014 года в центре столицы организовали совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в отношении протестующих.