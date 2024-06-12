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Справа Януковича про розстріл на Майдані: суд призначив підготовче засідання

Справа Януковича про розстріл на Майдані: суд призначив підготовче засідання

Київ • УНН

 • 40135 перегляди

Броварський міськрайонний суд Київської області призначив на 24 червня підготовче засідання у справі проти колишнього президента Віктора Януковича та його соратників, яких звинувачують в організації розгону та розстрілу протестувальників під час акцій протесту на Майдані у лютому 2014 року.

Броварський міськрайонний суд Київської області призначив на 24 червня підготовче засідання у справі проти колишнього президента Віктора Януковича та представників його силового блоку, яких підозрюють в організації розгону та розстрілі протестувальників 18-20 лютого 2014 року у центрі столиці. Про це повідомив журналісту УНН керівник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський.

Засідання призначене на 24 червня на 11:00

- сказав Донський.

Доповнення

У 2023 році Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Перед судом постане експрезидент України Віктор Янукович та весь тодішній силовий блок за розстріл "Небесної сотні".

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього президента України та 9 ексвисокопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року у центрі столиці організували вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів щодо протестувальників.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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