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Дело врачей Odrex уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу, больничный защитницы в очередной раз отложил подготовительное заседание

Киев • УНН

 • 12536 просмотра

Киевский районный суд Одессы в очередной раз отложил подготовительное заседание по делу врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Причиной стало продление больничного защитницы Белоцерковской. Следующее заседание назначено на 1 июля.

Дело врачей Odrex уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу, больничный защитницы в очередной раз отложил подготовительное заседание

Киевский районный суд Одессы в очередной раз отложил подготовительное заседание по уголовному делу по обвинению врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником. Причиной уже во второй раз стало отсутствие защитницы Марины Белоцерковской из-за больничного. Следующее судебное заседание назначено на 1 июля, сообщает УНН.

В начале заседания стало известно, что защитница Марины Белоцерковской Юлия Дузь подала через канцелярию суда заявление об отложении рассмотрения дела в связи с продолжением временной нетрудоспособности и предоставила соответствующую медицинскую справку.

Как обратил внимание председательствующий судья Виктор Чаплицкий, предыдущий больничный адвоката закончился 23 июня, однако о его продлении до 30 июня суд узнал только в день заседания.

"Мы также сегодня узнали, что она продлила себе больничный. Предыдущий больничный 23 (июня - ред.) закончился. Сегодня она подает о том, что она продлила", – отметил судья Чаплицкий.

Судья также обратил внимание на возможность участия защитницы в заседании в режиме видеоконференции и призвал заранее сообщать суду об обстоятельствах, препятствующих ее участию. После этого судья Чаплицкий спросил обвиняемую Марину Белоцерковскую, готова ли она участвовать в подготовительном заседании без своего защитника.

"Ни в коем случае. Только с защитником", – ответила обвиняемая.

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Поэтому Киевский районный суд Одессы уже более месяца не может провести подготовительное заседание по делу врачей клиники Odrex. Отметим, именно на этой стадии суд должен решить вопрос о назначении обвинительного акта к рассмотрению по существу, а также определить порядок исследования доказательств и допроса свидетелей.

Очередное перенесение заседания усиливает сомнения относительно возможного затягивания судебного разбирательства. Как ранее отмечали в комментариях УНН юристы, в уголовных производствах с относительно непродолжительными сроками давности подобная процессуальная тактика нередко используется стороной защиты для максимальной отсрочки рассмотрения дела.

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Напомним

Бизнесмен и меценат Аднан Киван проходил лечение в клинике Odrex и умер в медучреждении. Врачей Виталия Русакова и Марину Белоцерковскую, которые отвечали за его лечение, обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

По версии следствия, после операции врачи предположительно не назначили пациенту антибактериальную терапию, что могло способствовать развитию сепсиса. Кроме того, по данным стороны обвинения, медики могли своевременно не отреагировать на развитие инфекции, а в день смерти пациента сообщали его семье об отсутствии сепсиса. В то же время один из обвиняемых, Виталий Русаков, во время судебного разбирательства заявлял, что не был лечащим врачом Аднана Кивана, однако впоследствии изменил свои показания.

Евгений Царенко

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