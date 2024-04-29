Дело Сольского: суд избрал меры пресечения еще к трем подозреваемым

Судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) избрали меры пресечения еще к трем подозреваемым по делу о завладении землей в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

26 - 29 апреля 2024 года следственные судьи ВАКС применили меры пресечения еще к трем подозреваемым по делу о завладении землей на Сумщине площадью около 2,5 тыс. га стоимостью 291 млн грн и попытки завладения землей площадью около 3,3 тыс. га еще на 190 млн грн, - говорится в сообщении.

Детали

Так, к одному из соорганизаторов применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

К одному из пособников применено - содержание под стражей с залогом в 5 млн грн и другого пособника - залог в размере 7,5 млн грн.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

Бывшему председателю аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру сообщено о подозрении в незаконном завладении около 2 500 га государственной земли стоимостью 291 млн грн в Сумской области и попытке завладеть еще 3 300 га стоимостью 190 млн грн.

Впоследствии за министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесли залог в 75,7 млн грн.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на ближайшем заседании парламента рассмотрят заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.