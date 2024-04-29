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Справа Сольського: суд обрав запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних

Справа Сольського: суд обрав запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних

Київ • УНН

 • 26780 перегляди

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у справі Сольського щодо незаконного заволодіння державною землею вартістю 481 млн грн у Сумській області.

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрали запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

26 – 29 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.

До одного з пособників застосовано – тримання під вартою із заставою у 5 млн грн та іншого пособника – застава у розмірі 7,5 млн грн.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексуУкраїни.

Нагадаємо

Колишньому голові аграрного комітету Верховної Ради та чинному міністру повідомлено про підозру у незаконному заволодінні близько 2 500 га державної землі вартістю 291 млн грн у Сумській області та спробі заволодіти ще 3 300 га вартістю 190 млн грн.

Згодом за міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесли заставу у 75,7 млн грн.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на найближчому засіданні парламенту розглянуть заяву від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
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