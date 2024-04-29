Справа Сольського: суд обрав запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще трьом підозрюваним у справі Сольського щодо незаконного заволодіння державною землею вартістю 481 млн грн у Сумській області.
Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрали запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею у Сумській області. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.
26 – 29 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи ще до трьох підозрюваних у справі щодо заволодіння землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спроби заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн,
Деталі
Так, до одного зі співорганізаторів застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави.
До одного з пособників застосовано – тримання під вартою із заставою у 5 млн грн та іншого пособника – застава у розмірі 7,5 млн грн.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексуУкраїни.
Нагадаємо
Колишньому голові аграрного комітету Верховної Ради та чинному міністру повідомлено про підозру у незаконному заволодінні близько 2 500 га державної землі вартістю 291 млн грн у Сумській області та спробі заволодіти ще 3 300 га вартістю 190 млн грн.
Згодом за міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесли заставу у 75,7 млн грн.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що на найближчому засіданні парламенту розглянуть заяву від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.