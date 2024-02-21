Дело Пашинского: суд не избрал меру пресечения экс-нардепу и объявил перерыв до 23 февраля
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в хищении нефтепродуктов, на 23 февраля.
Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в судебном заседании по избранию меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в незаконном присвоении нефтепродуктов. Судебное заседание назначено на 23 февраля, передает корреспондент УНН.
"В судебном заседании объявляется перерыв до пятницы, 23 февраля", - заявила судья ВАКС.
Адвокат Пашинского отметил, что заседание состоится в пятницу в 13:00.
Прокуратура просила для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн.
Дополнение
Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.
ВАКС отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.
Дело Пашинского: суд не избрал меру пресечения экс-нардепу и объявил перерыв до 23 февраля
Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, которого подозревают в хищении нефтепродуктов, на 23 февраля.
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