Дело Пашинского: суд не избрал меру пресечения экс-нардепу и объявил перерыв до 23 февраля

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв в судебном заседании по избранию меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в незаконном присвоении нефтепродуктов. Судебное заседание назначено на 23 февраля, передает корреспондент УНН.

"В судебном заседании объявляется перерыв до пятницы, 23 февраля", - заявила судья ВАКС.

Адвокат Пашинского отметил, что заседание состоится в пятницу в 13:00.

Прокуратура просила для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн.

Дополнение

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и его бизнес-партнеру сообщили о подозрении в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под арест до 11 апреля с возможностью внесения 363 млн гривен залога бизнесмена Сергея Тищенко, которого подозревают вместе с экс-нардепом Сергеем Пашинским в незаконном присвоении нефтепродуктов и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.