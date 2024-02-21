Справа Пашинського: суд не обрав запобіжний захід екснардепу та оголосив перерву до 23 лютого
Київ • УНН
Вищий антикорупційний суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському, якого підозрюють у розкраданні нафтопродуктів, на 23 лютого.
Вищий антикорупційний суд оголосив перерву у судовому засіданні по обранню запобіжного екснардепу Сергію Пашинському, якого підозрюють у незаконному привласнення нафтопродуктів. Судове засідання назначено на 23 лютого, передає кореспондент УНН.
"У судовому засіданні оголошується перерва до п'ятниці, 23 лютого", - заявила суддя ВАКС.
Адвокат Пашинського зазначив, що засідання відбудеться в п’ятницю о 13:00.
Прокуратура просила для Пашинського арешт та заставу у майже 300 млн грн.
Доповнення
Колишньому нардепу Сергію Пашинському та його бізнес-партнеру повідомили про підозру у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.
ВАКС відправив під арешт до 11 квітня з можливістю внесення 363 млн гривень застави бізнесмена Сергія Тищенка, якого підозрюють разом з екснардепом Сергієм Пашинським у незаконному привласнення нафтопродуктів і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.