Дело Иванющенко: суд разрешил спецрасследование в отношении экс-нардепа от "Партии регионов"

Суд дал разрешение на спецрасследование в отношении бывшего народного депутата от "Партии регионов" по делу о завладении 18 га земли на более чем 160 млн грн, сообщили в САП. Подозреваемый в легализации 18 га государственной земли на более чем 160 млн грн экс-нардеп Юрий Иванющенко был объявлен в розыск в сентябре 2025 года, пишет УНН.

27 апреля 2026 года следственный судья ВАКС поддержал позицию стороны обвинения и принял решение об осуществлении специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов". Он подозревается в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 9 земельных участков общей стоимостью более 160 млн грн. Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит - сообщили в САП.

Детали дела

Следствие установило, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей относительно контроля над расположенным в пригороде Киева оптовым рынком сельскохозяйственной продукции у предпринимательницы возник умысел вывести активы рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

После проведения ряда действий, направленных на передачу земли в аренду подконтрольному обществу, по данным САП, эти участки на основании притворных сделок были проданы трем обществам, связанным с застройщицей.

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали мировое соглашение о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ – владельцев земельных участков, сообщили в САП.

Завладение землей на 160 млн грн: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение