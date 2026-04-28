Дело Иванющенко: суд разрешил спецрасследование в отношении экс-нардепа от "Партии регионов"
Киев • УНН
Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-нардепа от "Партии регионов" по делу о присвоении 18 га земли на сумму более 160 млн грн. Юрий Иванющенко был объявлен в розыск по делу в сентябре 2025 года.
27 апреля 2026 года следственный судья ВАКС поддержал позицию стороны обвинения и принял решение об осуществлении специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата Украины от "Партии регионов". Он подозревается в организации легализации имущества, полученного преступным путем, а именно 9 земельных участков общей стоимостью более 160 млн грн. Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения, является окончательным и обжалованию не подлежит
Детали дела
Следствие установило, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей относительно контроля над расположенным в пригороде Киева оптовым рынком сельскохозяйственной продукции у предпринимательницы возник умысел вывести активы рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.
После проведения ряда действий, направленных на передачу земли в аренду подконтрольному обществу, по данным САП, эти участки на основании притворных сделок были проданы трем обществам, связанным с застройщицей.
В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали мировое соглашение о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ – владельцев земельных участков, сообщили в САП.
