Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева по выплате премий на более 229 млн грн направили в суд
Киев • УНН
Обвинительный акт против бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премий на сумму более 229 млн грн, направлен в суд.
Направлен в суд обвинительный акт и продлен срок действия обязанностей по делу в отношении бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Ему было незаконно выплачено премий на более 229 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
29 ноября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по обвинению в злоупотреблении своим служебным положением
30 ноября ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия обязанностей, возложенных на Коболева в связи с применением залога.
Дополнение
2 ноября Высший антикоррупционный суд продлил еще на один месяц обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
Подозреваемый обязан:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду;
- сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.
Ранее ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.
Напомним
Экс-руководителя "Нафтогаза" подозревают в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении ему сообщили в январе.
Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева по выплате премий на более 229 млн грн направили в суд
Обвинительный акт против бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премий на сумму более 229 млн грн, направлен в суд.
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