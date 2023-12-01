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Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева по выплате премий на более 229 млн грн направили в суд

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 07:50  •  16637 просмотра

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Обвинительный акт против бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премий на сумму более 229 млн грн, направлен в суд.

 Направлен в суд обвинительный акт и продлен срок действия обязанностей по делу в отношении бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева. Ему было незаконно выплачено премий на более 229 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

29 ноября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего Председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по обвинению в злоупотреблении своим служебным положением

- говорится в сообщении САП.

30 ноября ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия обязанностей, возложенных на Коболева в связи с применением залога.

Дополнение

2 ноября Высший антикоррупционный суд продлил еще на один месяц обязанности, возложенные на бывшего главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Подозреваемый обязан:

- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору, следственному судье и суду;

- сообщать детективу, прокурору об изменении своего места жительства;

- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины все свои паспорта для выезда за границу.

Ранее ВАКС уменьшил размер залога Андрею Коболеву с 229,25 млн грн до 107,12 млн грн.

Напомним

Экс-руководителя "Нафтогаза" подозревают в премировании себя на 229 млн грн сверх нормы в 2018 году. О подозрении ему сообщили в январе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Справу ексочільника "Нафтогазу" Коболєва щодо виплати премій на понад 229 млн грн скерували до суду
The case of former Naftogaz CEO Kobolyev on payment of bonuses for more than UAH 229 million has been sent to court
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