Дело Дубинского по подделке документов для выезда за границу передали в суд

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского по факту служебного подлога документов, на основании которых он выехал за границу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

Детали

Нардеп обвиняется в служебном подлоге по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Отмечается, что он подготовил заявление от своего имени на имя министра здравоохранения Украины с просьбой предоставить ему документы необходимые для пересечения государственной границы в связи со срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение.

Однако, получив эти документы народный избранник, вместо того чтобы сопровождать своего отца на лечение, пересек государственную границу самостоятельно на следующий день после выезда за границу отца.

В дальнейшем отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем нардеп. Он находился за пределами Украины более месяца на отдыхе. Согласно полученной информации во время пребывания за границей он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании обвиняемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде.

Напомним

Как сообщал УНН, в августе 2023 года Дубинскому выдвинули подозрение во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу. Предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

11 ноября работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата. Также суд ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного производства по подозрению народного депутата.

Суд оставил Дубинского под стражей