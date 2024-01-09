Справу Дубінського щодо підроблення документів для виїзду за кордон передали до суду

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата Олександра Дубінського за фактом службового підроблення документів, на підставі яких він виїхав за кордон. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

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Нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначається, що він підготував заяву від свого імені на ім’я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

Однак, отримавши ці документи народний обранець, замість того щоб супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно на наступний день після виїзду за кордон батька.

В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Він перебував поза межами України понад місяць на відпочинку. Згідно отриманої інформації під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, у серпні 2023 року Дубінському висунули підозру у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон. Передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 7 років.

11 листопада працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата. Також суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.

Суд залишив Дубінського під вартою