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Суд оставил Дубинского под стражей

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 14:08  •  10619 просмотра

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Печерский райсуд Киева оставил без изменений меру пресечения Дубинскому, несмотря на заявления об избиении и ухудшении состояния здоровья.

Печерский райсуд Киева сегодня оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН

Детали 

Как отмечается, постановление суда обжалованию не подлежит.

Адвокат Дубинского просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Аргументировал это якобы избиением Дубинского в СИЗО, в результате чего он получил телесные травмы и как следствие ухудшение состояния здоровья.

Адвокат нардепа предоставил суду результаты медицинского осмотра Дубинского. По его словам, результаты осмотра свидетельствуют о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки.

В свою очередь Дубинский заявил, что его избиение связано с критикой украинской власти.

Напомним 

7 декабря Суд в Киеве оставил нардепа Александра Дубинского под стражей до 12 января 2024 года без права на залог. 

Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны.

Ранее УНН сообщал, что нардеп заявил о якобы избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Суд залишив Дубінського під вартою
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