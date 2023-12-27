Суд оставил Дубинского под стражей
Киев • УНН
Печерский райсуд Киева оставил без изменений меру пресечения Дубинскому, несмотря на заявления об избиении и ухудшении состояния здоровья.
Печерский райсуд Киева сегодня оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, постановление суда обжалованию не подлежит.
Адвокат Дубинского просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Аргументировал это якобы избиением Дубинского в СИЗО, в результате чего он получил телесные травмы и как следствие ухудшение состояния здоровья.
Адвокат нардепа предоставил суду результаты медицинского осмотра Дубинского. По его словам, результаты осмотра свидетельствуют о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки.
В свою очередь Дубинский заявил, что его избиение связано с критикой украинской власти.
Напомним
7 декабря Суд в Киеве оставил нардепа Александра Дубинского под стражей до 12 января 2024 года без права на залог.
Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны.
Ранее УНН сообщал, что нардеп заявил о якобы избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.
Суд оставил Дубинского под стражей
Печерский райсуд Киева оставил без изменений меру пресечения Дубинскому, несмотря на заявления об избиении и ухудшении состояния здоровья.
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