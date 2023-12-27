Суд оставил Дубинского под стражей

Печерский райсуд Киева сегодня оставил без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Александру Дубинскому. Об этом сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, постановление суда обжалованию не подлежит.

Адвокат Дубинского просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Аргументировал это якобы избиением Дубинского в СИЗО, в результате чего он получил телесные травмы и как следствие ухудшение состояния здоровья.

Адвокат нардепа предоставил суду результаты медицинского осмотра Дубинского. По его словам, результаты осмотра свидетельствуют о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки.

В свою очередь Дубинский заявил, что его избиение связано с критикой украинской власти.

Напомним

7 декабря Суд в Киеве оставил нардепа Александра Дубинского под стражей до 12 января 2024 года без права на залог.

Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны.

Ранее УНН сообщал, что нардеп заявил о якобы избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.