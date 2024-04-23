Делимитация продолжается: Азербайджан и Армения установили первый пограничный столб

На границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в соответствии с договоренностями по делимитации государственной границы установили первый пограничный столб. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в X, передает УНН.

Детали

На участке Тавуш-Казах армяно-азербайджанской государственной границы установлен первый пограничный знак - говорится в заметке.

Дополнение

Издание Azertag со ссылкой на заявление службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева добавляет, что работы экспертных групп двух стран продолжаются.

Напомним

Во вторник, 23 апреля, Азербайджан и Армения начали делимитацию границы на основе геодезических измерений местности.