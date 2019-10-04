Делегация Украины обсудила проекты резолюций ПА НАТО, которые рассмотрят в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Во время заседания Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО обсудили проекты резолюций, которые будут рассматривать 14 октября в Лондоне. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, передает УНН.
“Во время заседания Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО (ПА НАТО) заслушали представителя Министерства иностранных дел Украины, а также обсудили проекты резолюций ПА НАТО, которые будут рассматриваться на ежегодной сессии 14 октября этого года в г. Лондон”, — говорится в сообщении.
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Ранее УНН сообщал, на 65-м ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО, которая пройдет в Лондоне с 11 по 14 октября, запланирована панель, посвященная Украине.