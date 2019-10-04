Делегація України обговорила проекти резолюцій ПА НАТО, які розглянуть у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Під час засідання Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО обговорили проекти Резолюцій, які розглядатимуть 14 жовтня у Лондоні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко, передає УНН.
“Під час засідання Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО (ПА НАТО) заслухали представника Міністерства закордонних справ України, а також обговорили проекти Резолюцій ПА НАТО, які будуть розглядатися на щорічній сесії 14 жовтня цього року у м. Лондон”, — йдеться в повідомленні.
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Раніше УНН повідомляв, на 65-му щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО, яка проходитиме в Лондоні з 11 по 14 жовтня, запланована панель, присвячена Україні.