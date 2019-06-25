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Делегация РФ в ПАСЕ угрожает прекращением деятельности "в случае даже микроскопической санкции"

Киев • УНН

 • 11558 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Российская делегация прекратит работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), если 26 июня на голосовании о ее полномочиях будут приняты решения в любой форме ограничить его права, заявил в эфире российского федерального телеканала глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет УНН .

Делегация РФ в ПАСЕ угрожает прекращением деятельности "в случае даже микроскопической санкции"

“В 4-5 часов по Страсбургу у нас уже будет результат. Мы тогда и примем участие в выборах генсека Совета Европы, тогда мы остаемся в Страсбурге... Если микроскопическая санкция будет применена, мы работать на этой площадке не будем”, — сказал он.

Слуцкий отметил, что в случае возвращения России в ПАСЕ делегация будет принимать активное участие в ее работе. “В самое ближайшее время, если мы здесь остаемся, мы внесем предложение по докладам, которые действительно важны для сегодняшней Европы, мы будем активно работать в комиссиях ПАСЕ, мы будем взаимодействовать с коллегами”, — уточнил парламентарий

Он подчеркнул, что “здесь есть люди, с которыми можно общаться, можно работать, и это необходимо”.

Напоминаем, Россия выдвинула собственного представителя на пост вице-спикера ПАСЕ.

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