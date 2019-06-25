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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Делегація РФ у ПАРЄ погрожує припиненням діяльності "у разі навіть мікроскопічної санкції"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Російська делегація припинить роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), якщо 26 червня на голосуванні про її повноваження буде прийнято рішення в будь-якій формі обмежити її права, заявив в ефірі російського федерального телеканалу глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише УНН.

Делегація РФ у ПАРЄ погрожує припиненням діяльності "у разі навіть мікроскопічної санкції"

“У 4-5 годин за Страсбургом у нас вже буде результат. Ми тоді і візьмемо участь у виборах генсека Ради Європи, тоді ми залишаємося в Страсбурзі... Якщо мікроскопічна санкція буде застосована, ми працювати на цьому майданчику не будемо”, — сказав він.

Слуцький зазначив, що в разі повернення Росії в ПАРЄ делегація братиме активну участь в її роботі. “У найближчий час, якщо ми тут залишаємося, ми внесемо пропозицію стосовно звітів, які дійсно важливі для сьогоднішньої Європи, ми будемо активно працювати в комісіях ПАРЄ, ми будемо взаємодіяти з колегами”, — уточнив парламентарій.

Він підкреслив, що “тут є люди, з якими можна спілкуватися, можна працювати, і це необхідно”.

Нагадуємо, Росія висунула власного представника на пост віце-спікера ПАРЄ.

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