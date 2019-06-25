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Росія висунула власного представника на пост віце-спікера ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Російська делегація висунула кандидатуру голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького на пост віце-спікера Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це заявила у вівторок голова ПАРЄ Ліліан Морі Паск’є на засіданні асамблеї, пише УНН з посиланням також на офіційний Twitter організації.

Росія висунула власного представника на пост віце-спікера ПАРЄ

“Росія висунула кандидатуру пана Слуцького”, — повідомила політик. Дана пропозиція викликала заперечення представників української делегації, які вказали на той факт, що Слуцький внесений в санкційні списки Євросоюзу за його позицію по Криму. “Пропоную, щоб ми провели голосування за звичайною процедурою сьогодні в другій половині дня”, — відреагувала Паск’є.

У ніч на вівторок ПАРЄ прийняла доповідь глави регламентного комітету Петри де Суттер про вдосконалення процесу прийняття рішень асамблеї щодо повноважень і голосування, в якому міститься резолюція, що дозволяє Росії взяти участь у червневій сесії асамблеї. Доповідь підтримали у вівторок 118 парламентарів, 62 проголосували проти, 10 утрималися.

Довідка: російська делегація в ПАРЄ в квітні 2014 року через події в Україні і анексію Криму РФ була позбавлена права голосувати, брати участь у наглядових місіях і входити до складу керівних органів ПАРЄ. У 2015 році ПАРЄ двічі розглядала питання про відновлення повноважень росіян, але тоді санкції тільки посилювалися. У відповідь делегація РФ заявила про відмову працювати на таких умовах і з 2016 року не звертає заявку на підтвердження своїх повноважень. З 2017 року Росія також заморозила виплату внесків до бюджету Ради Європи.

In addition, there was a request for a vote on the candidature of Leonid Slutsky as a Vice-President of the Assembly in respect of Russia. The Assembly will hold a secret ballot during this afternoon's sitting, with the result due to be announced tomorrow morning.

— PACE (@PACE_News) 25 червня 2019 р.

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