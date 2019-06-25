Россия выдвинула собственного представителя на пост вице-спикера ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российская делегация выдвинула кандидатуру председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявила во вторник председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье на заседании ассамблеи, пишет УНН со ссылкой также на официальный Twitter организации.
“Россия выдвинула кандидатуру господина Слуцкого”, — сообщила политик. Данное предложение вызвало возражения представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму. “Предлагаю, чтобы мы провели голосование по обычной процедуре сегодня во второй половине дня”, — отреагировала Паскье.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.
Справка: российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и аннексии Крыма РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.
In addition, there was a request for a vote on the candidature of Leonid Slutsky as a Vice-President of the Assembly in respect of Russia. The Assembly will hold a secret ballot during this afternoon’s sitting, with the result due to be announced tomorrow morning.— PACE (@PACE_News) 25 июня 2019