Россия выдвинула собственного представителя на пост вице-спикера ПАСЕ

“Россия выдвинула кандидатуру господина Слуцкого”, — сообщила политик. Данное предложение вызвало возражения представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму. “Предлагаю, чтобы мы провели голосование по обычной процедуре сегодня во второй половине дня”, — отреагировала Паскье.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Справка: российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий в Украине и аннексии Крыма РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

In addition, there was a request for a vote on the candidature of Leonid Slutsky as a Vice-President of the Assembly in respect of Russia. The Assembly will hold a secret ballot during this afternoon’s sitting, with the result due to be announced tomorrow morning.

— PACE (@PACE_News) 25 июня 2019