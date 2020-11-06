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Делегация ПЦУ подарила вышиванку Вселенскому Патриарху Варфоломею

Делегация ПЦУ подарила вышиванку Вселенскому Патриарху Варфоломею

Киев  •  УНН

 • 18220 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинская делегация Православной Церкви Украины в ходе своего визита на Фанар передала Вселенскому Патриарху Варфоломею украинскую вышиванку. Об этом сообщили на официальной странице ПЦУ в Instagram, передает УНН.

“Вселенскому Патриарху Варфоломею идет украинская вышиванка”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рубашку Патриарху передала лично официальная делегация Православной Церкви Украины. На Facebook странице митрополита Александра (Драбинко) отмечается, что в состав украинской делегации входили иерархи, священники и верующие.

“В ходе любезного и гостеприимного приема Вселенский Патриарх поздравил гостей, прибывших ... Его Святейшество заверил гостей в своей постоянной заботе и молитве за Украину и ее народ”, — написал митрополит.

Касательно указанной вышиванки, то добавляется, что она “искренне понравилась Его Святейшеству”.

“Протоиерей Петр Ландвитович передал Патриарху художественный скульптурный образ покровителя Киева Архистратига Божия Михаила, — его Святейшества заверил, что эта скульптура всегда будет находиться в его кабинете”, — добавляется в сообщении.

“Митрополит Александр преподнес Патриарху реликварий с частицами мощей одиннадцати преподобных отцов, просиявших в Украине, а также четыре тома „Житий святых“, которые издаются на украинском языке под эгидой Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Патриарх Варфоломей, в свою очередь одарил каждого паломника подарками и уделил свое благословение.

Напомним, накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний провел телефонный разговор с предстоятелем Кипрской церкви, которая в октябре текущего года признала автокефалию ПЦУ.

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