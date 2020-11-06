Делегація ПЦУ подарувала вишиванку Вселенському Патріарху Варфоломію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська делегація Православної Церкви України в ході свого візиту на Фанар передала Вселенському Патріарху Варфоломію українську вишиванку. Про це повідомили на офіційній сторінці ПЦУ в Instagram, передає УНН.
“Вселенському Патріарху Варфоломію личить українська вишиванка”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сорочку Патріарху передала особисто офіційна делегація Православної Церкви України. На Facebook сторінці митрополита Олександра (Драбинка) зазначається, що до складу української делегації входили ієрархи, священники та віряни.
“У ході люб’язного і гостинного прийому Вселенський Патріарх привітав гостей, що прибули... Його Всесвятість запевнив гостей у своїй постійній турботі і молитві за Україну та її народ”, — написав митрополит.
Щодо зазначеної вишиванки, то додається, що вона “щиро сподобалася Його Всесвятості”.
“Протоієрей Петро Ландвитович передав Патріарху мистецький скульптурний образ покровителя Києва Архістратига Божого Михаїла, — Його Всесвятость запевнив, що ця скульптура завжди перебуватиме у його кабінеті”, — додається у повідомленні.
“Митрополит Олександр підніс Патріарху релікварій з частками мощей одинадцятьох преподобних отців, що просіяли в Україні, а також чотири томи „Житій святих“, які видаються українською мовою під егідою Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Патріарх Варфоломій, у свою чергу обдарував кожного паломника подарунками та уділив своє благословення.
Нагадаємо, напередодні очільник ПЦУ митрополит Епіфаній провів телефонну розмову з предстоятелем Кіпрської церкви, яка у жовтні поточного року визнала автокефалію ПЦУ.
Вселенському Патріарху Варфоломію личить українська вишиванка Передала сорочку Його Всесвятості особисто офіційна делегація Православної Церкви України. ⠀ Фанар, 06.11.2020 ⠀ #ПЦУ #ПравославнаЦеркваУкраїни #ВідкритаЦерква #ЦерквазТобою #Orthodox #Ukrainian_Orthodox #Ukrainian_Orthodox_Church #OrthodoxInUkraine