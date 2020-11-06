Делегація ПЦУ подарувала вишиванку Вселенському Патріарху Варфоломію

ukru
10:24 • 41598 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 92660 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 100866 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 127734 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 119408 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 121013 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122693 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106781 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113465 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92906 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 118468 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 102713 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 107068 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 69521 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 65820 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 4802 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 21379 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 25621 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 127716 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 102710 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 16959 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 30721 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101716 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120473 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120167 перегляди
Актуальне
Делегація ПЦУ подарувала вишиванку Вселенському Патріарху Варфоломію

Делегація ПЦУ подарувала вишиванку Вселенському Патріарху Варфоломію

Київ • УНН

 • 18226 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Українська делегація Православної Церкви України в ході свого візиту на Фанар передала Вселенському Патріарху Варфоломію українську вишиванку. Про це повідомили на офіційній сторінці ПЦУ в Instagram, передає УНН.

“Вселенському Патріарху Варфоломію личить українська вишиванка”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сорочку Патріарху передала особисто офіційна делегація Православної Церкви України. На Facebook сторінці митрополита Олександра (Драбинка) зазначається, що до складу української делегації входили ієрархи, священники та віряни.

“У ході люб’язного і гостинного прийому Вселенський Патріарх привітав гостей, що прибули... Його Всесвятість запевнив гостей у своїй постійній турботі і молитві за Україну та її народ”, — написав митрополит.

Щодо зазначеної вишиванки, то додається, що вона “щиро сподобалася Його Всесвятості”.

“Протоієрей Петро Ландвитович передав Патріарху мистецький скульптурний образ покровителя Києва Архістратига Божого Михаїла, — Його Всесвятость запевнив, що ця скульптура завжди перебуватиме у його кабінеті”, — додається у повідомленні.

“Митрополит Олександр підніс Патріарху релікварій з частками мощей одинадцятьох преподобних отців, що просіяли в Україні, а також чотири томи „Житій святих“, які видаються українською мовою під егідою Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Патріарх Варфоломій, у свою чергу обдарував кожного паломника подарунками та уділив своє благословення.

Нагадаємо, напередодні очільник ПЦУ митрополит Епіфаній провів телефонну розмову з предстоятелем Кіпрської церкви, яка у жовтні поточного року визнала автокефалію ПЦУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92