Кіпрська церква визнала автокефалію ПЦУ

"Предстоятель Православної Церкви Кіпру архієпископ Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостом II у суботу, 24 жовтня, під час синодальної спільної Божественної літургії у монастирі Богородиці Хрісоррогіатісса, що у місті Пафос, вперше під час Великого входу пом’янув у Диптиху ім’я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, Кіпрська церква, яка є однією з найдавніших помісних церков, визнана автокефальною на ІІІ Вселенському соборі, та 10-та за місцем у Диптиху, доєдналася до визнання Томосу про автокефалію Православної Церкви України та "стала четвертою Церквою, яка визнає Помісну ПЦУ – після Вселенського Патріархату, Церкви Греції та Олександрійського Патріархату".

Як повідомлялося раніше в УНН, Православна церква України утворена 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі у Києві. 6 січня 2019 року її предстоятель митрополит Епіфаній отримав Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Також нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський та перша леді зустрілися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросили його до України.