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Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ

Кипрская церковь признала автокефалию ПЦУ

Киев  •  УНН

 • 28412 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины и митрополита Епифания. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, информирует УНН.

"Предстоятель Православной Церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса, что в городе Пафос, впервые во время Великого входа упомянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, Кипрская церковь, которая является одной из древнейших поместных церквей, признана автокефальной на III Вселенском соборе, и 10-ой по месту в Диптихе, присоединилась к признанию Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и "стала четвертой Церковью, которая признает поместную ПЦУ - после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата".

Как сообщалось ранее в УНН, Православная церковь Украины сформирована 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киеве. 6 января 2019 года ее предстоятель митрополит Епифаний получил Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

Также напомним, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди встретились со Вселенским Патриархом Варфоломеем и пригласили его в Украину.

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