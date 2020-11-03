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Епіфаній провів телефонну розмову з предстоятелем Кіпрської церкви

Епіфаній провів телефонну розмову з предстоятелем Кіпрської церкви

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. За попередньою домовленістю відбулася телефонна розмова Блаженнійшого Хризостома ІІ, Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру, та Блаженнійшого Епіфанія, Митрополита Київського і всієї України. Про це пише речник ПЦУ, архієпископ Євстратій Зоря на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Так, зі слів Зорі, “предстоятель ПЦУ від себе особисто та від церковної повноти висловив подяку за приєднання Церкви Кіпру до числа Помісних Церков, які послідували Томосу про автокефалію ПЦУ”.

“Ми всі радіємо встановленню між нашими Помісними Церквами повноти молитовного і євхаристійного спілкування”, — підкреслив Митрополит Епіфаній.

Предстоятель Кіпрської Церкви наголосив на тому, що через рішення Вселенського Патріархату, яке засвідчується Томосом, отримали свій автокефальний статус всі нові автокефальні Церкви. Тому немає підстав ставити під сумнів Томос про автокефалію Церкви України.

Зі слів речника ПЦУ, Архієпископ Хризостом “висловив переконання, що інші Помісні Церкви, включаючи Російську, повинні сприйняти той факт, що Українській Церкві наданий Томос і вона є в Диптиху автокефальних Церков”.

“Ми поминаємо Ваше святе ім‘я за літургією серед імен Предстоятелів автокефальних Церков після імені Митрополита Чехії і Словаччини, і бажаємо Вам, нашому улюбленому брату, успішного служіння”, — зазначив Архієпископ Кіпру.

Також Блаженнійший Хризостом запросив Митрополита Епіфанія відвідати з мирним візитом Кіпрську Церкву.

У свою чергу Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував за запрошення та розповів про нинішні обставини буття Української Православної Церкви, про ставлення до неї суспільства і держави, відносини з іншими релігійними спільнотами.

Його Блаженство побажав Архієпископу Хризостому доброго здоров‘я, одужання від перенесених хвороб, довгих благословенних літ служіння, а боголюбивому православному народу Кіпру — миру і процвітання. Предстоятель Кіпрської Церкви подякував за побажання та взаємно побажав для Предстоятеля і Церкви та для всієї України всього найкращого.

Нагадаємо, у жовтні поточного року Православна Церква Кіпру визнала автокефалію Православної Церкви України і митрополита Епіфанія.

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