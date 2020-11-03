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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 83616 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 92713 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Епифаний провел телефонный разговор с предстоятелем Кипрской церкви

Епифаний провел телефонный разговор с предстоятелем Кипрской церкви

Киев  •  УНН

 • 19212 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. По предварительной договоренности состоялся телефонный разговор Блаженнейшего Хризостома II, Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра, и Блаженнейшего Епифания, Митрополита Киевского и всея Украины. Об этом пишет представитель ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, по словам Зари, “предстоятель ПЦУ от себя лично и от церковной полноты выразил благодарность за присоединение Церкви Кипра в число Поместных Церквей, которые последовали Томосу об автокефалии ПЦУ”.

“Мы все радуемся установлению между нашими Поместными Церквами полноты молитвенного и евхаристического общения”, — подчеркнул митрополит Епифаний.

Предстоятель Кипрской Церкви отметил, что из-за решения Вселенского Патриархата, которое удостоверяется Томосом, получили свой автокефальный статус все новые автокефальные Церкви. Поэтому нет оснований ставить под сомнение Томос об автокефалии Церкви Украины.

По словам представителя ПЦУ, Архиепископ Хризостом “убежден, что другие Поместные Церкви, включая Русскую должны принять тот факт, что Украинской Церкви предоставлен Томос и она в Диптихе автокефальных Церквей”.

“Мы поминаем Ваше святое имя за литургией среди имен Предстоятелей автокефальных Церквей после имени Митрополита Чехии и Словакии, и желаем Вам, нашему любимому брату, успешного служения”, — отметил Архиепископ Кипра.

Также Блаженнейший Хризостом пригласил митрополита Епифания посетить с мирным визитом Кипрскую Церковь.

В свою очередь Блаженнейший Митрополит Епифаний поблагодарил за приглашение и рассказал о нынешних обстоятельствах бытия Украинской Православной Церкви, об отношении к ней общества и государства, отношения с другими религиозными общинами.

Его Блаженство пожелал Архиепископу Хризостому доброго здоровья, выздоровления от перенесенных болезней, долгих благословенных лет служения, а боголюбивому православному народу Кипра — мира и процветания. Предстоятель Кипрской Церкви поблагодарил за пожелания и взаимно пожелал для Предстоятеля и Церкви и для всей Украины всего наилучшего.

Напомним, в октябре текущего года Православная Церковь Кипра признала автокефалию Православной Церкви Украины и митрополита Епифания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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