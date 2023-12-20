"Делай свое с KURATOR": военнослужащий и предприниматель из Киевской области получил грант на открытие "Сімейного кафе"
Киев • УНН
Александр Петровский, военнослужащий из Киевской области, выиграл грант в конкурсе "Делай свое с KURATOR" на открытие "Сімейного кафе", которое будет иметь игровую комнату, батуты и детскую площадку.
Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє з KURATOR" Александр Петровский получил грант на реализацию проекта под названием "Сімейне кафе", передает УНН.
Детали
Александр является военнослужащим и предпринимателем из Таращанской общины Киевской области. Он выиграл в конкурсе "Роби своє з KURATOR", организованный благотворительным фондом "МХП-Громаді" и брендом Kurator.
Полученные грантовые средства помогут ему приобрести необходимое оборудование для заведения общественного питания, которое будет рассчитано на 40 посадочных мест.
В будущем планируется предоставление услуг по кейтерингу, обустройство детской игровой комнаты, установка батутов и детской площадки, что делает этот проект разнообразным и уютным для различных групп потребителей.
Напомним
Конкурс "Роби своє з KURATOR" для HoReCa для поддержки бизнеса, который пострадал во время войны или который развивают военные, объявил победителей. Организаторы Благотворительный фонд "МХП - Громаді" и бренд Kurator профинансируют их бизнес-проекты на 1 миллион гривен суммарно.
Справочно
"Роби своє" - конкурс бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах. С 2020 года победители и участники конкурса создали десятки новых предприятий в агросекторе, легкой и пищевой промышленности, зеленом туризме и тому подобное. В 2022 году конкурс поддержал 74 микробизнеса на сумму 6 млн грн, а в этом году - 80 микробизнесов на сумму 7,4 млн грн.
Также 10 украинских ветеранов и их семьи стали победителями конкурса #Варто "Робити Своє", который реализовал БФ "МХП — Громаді" совместно с Украинским ветеранским фондом Минветеранов, и получили от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на открытие и развитие собственного аграрного дела. Суммарный бюджет конкурса составил 6 млн грн.
"МХП — Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
KURATOR - бренд продуктовых решений для HoReCa-сообщества (заведения питания, гостиницы, кейтеринг), который развивает компания МХП. Имеет гибкий ассортимент под различные типы заведений, бизнес-модели, квалификацию персонала и количество поваров.
Под брендом KURATOR выпускается более 100 видов доработанной продукции, в частности курятина, говядина, различные кулинарные решения. Весь ассортимент создается с пониманием и соблюдением потребностей профессиональной кухни.
"Делай свое с KURATOR": военнослужащий и предприниматель из Киевской области получил грант на открытие "Сімейного кафе"
Александр Петровский, военнослужащий из Киевской области, выиграл грант в конкурсе "Делай свое с KURATOR" на открытие "Сімейного кафе", которое будет иметь игровую комнату, батуты и детскую площадку.
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