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БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
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29 апреля, 15:28 • 90615 просмотра

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Декларационная кампания 2025: 30 апреля - крайний срок подачи деклараций

Киев • УНН

 • 816 просмотра

До 30 апреля граждане и самозанятые лица могут подать декларацию о доходах, с которых не уплачены налоги. Для получения налоговой скидки декларацию можно подать до 31 декабря 2025 года.

Декларационная кампания 2025: 30 апреля - крайний срок подачи деклараций

До 30 апреля включительно могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане и самозанятые лица, которые в прошлом году получали доходы, с которых не были уплачены налоги. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет УНН.

Детали

В ГНС напомнили, что удобнее всего подать декларацию в электронной форме: 

  • через электронный кабинет плательщика: как это сделать – детали в видео.
    • через мобильное приложение «Моя налоговая»: инструкция здесь

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      Для получения налоговой скидки подавать декларацию можно до 31 декабря 2025 года. 

      Подробнее о процессе подачи деклараций и важных сроках можно узнать по ссылкам:

      • налогообложение доходов за рубежом: что стоит знать украинцам?

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        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ЭкономикаФинансы
        Государственная налоговая служба Украины
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