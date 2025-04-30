Декларационная кампания 2025: 30 апреля - крайний срок подачи деклараций
Киев • УНН
До 30 апреля граждане и самозанятые лица могут подать декларацию о доходах, с которых не уплачены налоги. Для получения налоговой скидки декларацию можно подать до 31 декабря 2025 года.
До 30 апреля включительно могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах граждане и самозанятые лица, которые в прошлом году получали доходы, с которых не были уплачены налоги. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины, пишет УНН.
Детали
В ГНС напомнили, что удобнее всего подать декларацию в электронной форме:
- через электронный кабинет плательщика: как это сделать – детали в видео.
- через мобильное приложение «Моя налоговая»: инструкция здесь.
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Для получения налоговой скидки подавать декларацию можно до 31 декабря 2025 года.
Подробнее о процессе подачи деклараций и важных сроках можно узнать по ссылкам:
- как подать декларацию;
- о сроках подачи декларации;
- как получить налоговую скидку.;
- налогообложение доходов за рубежом: что стоит знать
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