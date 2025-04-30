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БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою
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29 квітня, 15:28 • 92394 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

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Деклараційна кампанія 2025: 30 квітня - крайній термін подання декларацій

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

До 30 квітня громадяни та самозайняті особи можуть подати декларацію про доходи, з яких не сплачено податки. Для отримання податкової знижки декларацію можна подати до 31 грудня 2025.

Деклараційна кампанія 2025: 30 квітня - крайній термін подання декларацій

До 30 квітня включно можуть подати декларацію про майновий стан і доходи громадяни та самозайняті особи, які у минулому році отримували доходи, з яких не були сплачені податки. Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише УНН.

Деталі

У ДПС нагадали, що найзручніше подати декларацію в електронній формі: 

  • через електронний кабінет платника: як це зробити – деталі у відео.
    • через мобільний застосунок «Моя податкова»: інструкція тут

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      Для отримання податкової знижки подавати декларацію можна до 31 грудня 2025 року. 

      Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:

      • оподаткування доходів за кордоном: що варто знати українцям?

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        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

        ЕкономікаФінанси
        Державна податкова служба України
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