Деклараційна кампанія 2025: 30 квітня - крайній термін подання декларацій
Київ • УНН
До 30 квітня громадяни та самозайняті особи можуть подати декларацію про доходи, з яких не сплачено податки. Для отримання податкової знижки декларацію можна подати до 31 грудня 2025.
До 30 квітня включно можуть подати декларацію про майновий стан і доходи громадяни та самозайняті особи, які у минулому році отримували доходи, з яких не були сплачені податки. Про це повідомляє Державна податкова служба України, пише УНН.
Деталі
У ДПС нагадали, що найзручніше подати декларацію в електронній формі:
- через електронний кабінет платника: як це зробити – деталі у відео.
- через мобільний застосунок «Моя податкова»: інструкція тут.
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Для отримання податкової знижки подавати декларацію можна до 31 грудня 2025 року.
Детальніше про процес подання декларацій та важливі терміни можна дізнатися за посиланнями:
- як подати декларацію;
- про терміни подання декларації;
- як отримати податкову знижку.;
- оподаткування доходів за кордоном: що варто знати
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