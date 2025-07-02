Действительно ли Украина не возвращает депортированных россией украинских заключенных? Лубинец ответил

Омбудсмен, комментируя, действительно ли Украина не возвращает депортированных россией украинских заключенных с временно оккупированных территорий, заявил, что это не соответствует действительности. На российско-грузинской границе заблокированы 45 граждан Украины, как раз этой категории. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Это неправда. У нас все граждане Украины в списке на возвращение, в том числе те граждане, которые отбывали наказание. россия их принудительно вывезла с территории Украины - сказал Лубинец.

Он отметил, что есть случаи, когда россия принудительно мобилизует заключенных, которых депортировала, и выдает им российские паспорта.

Есть случаи, когда граждане Украины отказываются от этого, отбывают срок наказания. После этого есть случаи, когда их депортируют. На границе между рф и Грузией заблокированы 45 граждан Украины, как раз этой категории. Я направил отдельное письмо Министерству иностранных дел, чтобы ускорить процедуру верификации, установления личности - рассказал Лубинец.

На вопрос, сколько всего граждан этой категории, Омбудсмен ответил: "Достаточно большое количество, речь идет о тысячах".

Контекст

Портал "Медиазона" сообщал, что более 50 украинцев живут в подвале возле грузинской границы в ожидании разрешения на въезд.

Большинство этих людей — бывшие заключенные, которых после освобождения из российских колоний часто много месяцев держат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). С середины июня российские власти массово вывозят их к границе с Грузией.

МИД отмечал, что Украине известно о содержании на российско-грузинской границе в ненадлежащих условиях ряда украинцев, которые были депортированы из рф после отбытия наказания. Уже было эвакуировано 12 человек.

В 2024 году юрист Общественной организации "Защита заключенных Украины", директор БО "Благотворительный фонд "Социально-правовое развитие" Анна Скрипка заявляла, что государство почему-то не хочет решать вопрос о статусе депортированных россией заключенных с оккупированных территорий Украины.

Справочно

По сообщению заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, в первые дни полномасштабного вторжения в оккупации оказались 11 учреждений и почти 3 тысячи тюремного населения и персонал. В Херсонской области уже деоккупированы 4 учреждения – 1 следственный изолятор и три колонии.

По данным ОО "Защита заключенных Украины", из Херсонской области было вывезено около 2000 человек, отбывавших наказание в местах несвободы. Из Голопристанской и Снигиревской исправительных колоний, где были расположены больницы для больных туберкулезом, и Дарьевской исправительной колонии, где располагалась больница общего заболевания, были вывезены люди, которые находились под ежедневным врачебным наблюдением и получали постоянное лечение.

В местах несвободы на территории рф и временно оккупированных территориях (ВОТ) заключенных пытают и подвергают пыткам, о чем свидетельствуют те, кто вернулся. В том числе происходит принудительная паспортизация заключенных украинцев в течение всего времени содержания.

Пути возвращения депортированных проходят из россии через пункт пропуска "Колотиловка-Покровка". Второй путь возвращения через Грузию.