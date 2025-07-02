Чи дійсно Україна не повертає депортованих росією українських в’язнів? Лубінець відповів

Омбудсмен коментуючи, чи дійсно Україна не повертає депортованих росією українських в’язнів з ТОТ, заявив, що це не відповідає дійсності. На російсько-грузинському кордоні заблоковано 45 громадян України, як раз цієї категорії. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Це неправда. У нас всі громадяни України в списку на повернення, в тому числі ті громадяни, які відбували покарання. росія їх примусово вивезла з території України - сказав Лубінець.

Він зазначив, що є випадки, коли росія примусово мобілізує в'язнів, яких депортувала, та видає їм російські паспорти

Є випадки, коли громадяни України відмовляються від цього, відбувають строк покарання. Після цього є випадки, коли їх депортують. На кордоні між рф та Грузією заблоковано 45 громадян України, як раз цієї категорії. Я направив окремого листа Міністерству закордонних справ, щоб пришвидшити процедуру верифікації, встановлення особи - розповів Лубінець.

На запитання, скільки загалом громадян цієї категорії, Омбудсмен відповів: "Достатньо велика кількість, йдеться про тисячі".

Контекст

Портал "Медіазона" повідомляв, що понад 50 українців живуть у підвалі біля грузинського кордону в очікуванні дозволу на в'їзд.

Більшість цих людей — колишні в'язні, яких після звільнення з російських колоній часто багато місяців тримають у центрах тимчасового утримання іноземних громадян (ЦВСІГ). З середини червня російська влада масово вивозить їх до кордону з Грузією.

МЗС зазначало, що Україні відомо про утримання на російсько-грузинському кордоні в неналежних умовах низки українців, які були депортовані з рф після відбуття покарання. Вже було евакуйовано 12 людей.

У 2024 році юристка Громадської організації "Захист в'язнів України", директорка БО "Благодійний фонд "Соціально-правовий розвиток" Ганна Скрипка заявляла, що щднржава чомусь не хоче вирішувати питання щодо статусу депортованих росією ув’язнених з окупованих територій України.

Довідково

За повідомленням заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, у перші дні повномасштабного вторгнення в окупації опинилися 11 установ і майже 3 тисячі тюремного населення та персонал. У Херсонській області вже деокуповані 4 установи – 1 слідчий ізолятор і три колонії.

За даними ГО "Захист вʼязнів України", з Херсонської області було вивезено близько 2000 осіб, які відбували покарання в місцях несвободи. З Голопристанської та Снігурівської виправних колоній, де були розташовані лікарні для хворих на туберкульоз, та Дарʼївської виправної колонії, де розташовувалася лікарня загального захворювання, були вивезені люди, які знаходилися під щоденним лікарським наглядом та отримували постійне лікування.

У місцях несвободи на території рф та тимчасово окупованих територіях (ТОТ) ув'язнених катують і піддають тортурам, про що свідчать ті, хто повернувся. В тому числі відбувається примусова паспортизація ув'язнених українців протягом усього часу утримання.

Шляхи повернення депортованих відбувають з росії через пункт пропуску "Колотилівка-Покровка". Другий шлях повернення через Грузію.