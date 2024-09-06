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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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DeepState: силы обороны Украины восстановили позиции в Нью-Йорке в Донецкой области

DeepState: силы обороны Украины восстановили позиции в Нью-Йорке в Донецкой области

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 03:30  •  10849 просмотра

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Украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке и Нелиповке в Донецкой области, а также имеют успехи возле Липцов в Харьковской области. В то же время российские силы продвинулись в нескольких других населенных пунктах.

Украинские воины восстановили позиции в Нью-Йорке Донецкой области.  Об этом DeepState пишет в Telegram, передает УНН.

Детали

По информации OSINT-аналитиков, в Донецкой области украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке и Нелиповке. Также есть успешные у Липцов в Харьковской области.

В то же время российские террористы продвинулись возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.

«По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию», - анонсировали аналитики.

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