DeepState: силы обороны Украины восстановили позиции в Нью-Йорке в Донецкой области
Киев • УНН
Украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке и Нелиповке в Донецкой области, а также имеют успехи возле Липцов в Харьковской области. В то же время российские силы продвинулись в нескольких других населенных пунктах.
Украинские воины восстановили позиции в Нью-Йорке Донецкой области. Об этом DeepState пишет в Telegram, передает УНН.
Детали
По информации OSINT-аналитиков, в Донецкой области украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке и Нелиповке. Также есть успешные у Липцов в Харьковской области.
В то же время российские террористы продвинулись возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.
«По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию», - анонсировали аналитики.
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