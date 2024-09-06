DeepState: силы обороны Украины восстановили позиции в Нью-Йорке в Донецкой области

Украинские воины восстановили позиции в Нью-Йорке Донецкой области. Об этом DeepState пишет в Telegram, передает УНН.

Детали

По информации OSINT-аналитиков, в Донецкой области украинские военные восстановили позиции в Нью-Йорке и Нелиповке. Также есть успешные у Липцов в Харьковской области.

В то же время российские террористы продвинулись возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лесовке и Галициновке.

«По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию», - анонсировали аналитики.

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