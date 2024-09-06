DeepState: сили оборони України відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині
Київ • УНН
Українські військові відновили позиції у Нью-Йорку та Неліпівці на Донеччині, а також мають успіхи біля Липців на Харківщині. Водночас російські сили просунулися в кількох інших населених пунктах.
Українські воїни відновили позиції у Нью-Йорку Донецької області. Про це DeepState пише у Telegram, передає УНН.
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За інформацією OSINT-аналітиків, на Донеччині українські військові відновили позиції у Нью-Йорку та Неліпівці. Також є успішні біля Липців на Харківщині.
Водночас російські терористи просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.
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