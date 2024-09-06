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DeepState: сили оборони України відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині

DeepState: сили оборони України відновили позиції у Нью-Йорку на Донеччині

Київ • УНН

 • 23312 перегляди

Українські військові відновили позиції у Нью-Йорку та Неліпівці на Донеччині, а також мають успіхи біля Липців на Харківщині. Водночас російські сили просунулися в кількох інших населених пунктах.

Українські воїни відновили позиції у Нью-Йорку Донецької області.  Про це DeepState пише у Telegram, передає УНН.

Деталі

За інформацією OSINT-аналітиків, на Донеччині українські військові відновили позиції у Нью-Йорку та Неліпівці. Також є успішні біля Липців на Харківщині.

Водночас російські терористи просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

"З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", - анонсували аналітики.

Генштаб: 193 боєзіткнення, ситуація на Покровському і Курахівському напрямках залишається напруженою03.09.24, 23:56 • 31958 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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