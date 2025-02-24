DeepState: оккупанты продвинулись в Белогоровке на Луганщине - поселок в "серой зоне"

ukenru
Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 104119 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 109158 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
23 февраля, 14:41 • 118551 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 113134 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 109479 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 100639 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Эксклюзив
Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР
23 февраля, 13:00 • 80530 просмотра

Задача путина пробовать втягивать беларусь в прямую агрессию против Украины - ГУР

Эксклюзив
Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно
23 февраля, 12:42 • 56551 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: при подписании присутствие президентов обязательно

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля
23 февраля, 12:17 • 60655 просмотра

"Бомбардировщики загружены": Буданов о возможных массированных атаках рф 24 февраля

Эксклюзив
Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться
23 февраля, 11:34 • 60403 просмотра

Юсов о возможной массированной атаке 24 февраля: каждая тревога серьезная и к ней надо ответственно относиться

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Результаты выборов в Германии, прогноз экзит-полов: ХДС/ХСС выигрывает, АдГ претендует на второе место

Результаты выборов в Германии, прогноз экзит-полов: ХДС/ХСС выигрывает, АдГ претендует на второе место

23 февраля, 17:44 • 29223 просмотра
Президент Владимир Зеленский вручил украинским воинам государственные награды

Президент Владимир Зеленский вручил украинским воинам государственные награды

23 февраля, 18:14 • 26398 просмотра
ЦАХАЛ повышает боевую готовность на границе с Газой: что происходит

ЦАХАЛ повышает боевую готовность на границе с Газой: что происходит

23 февраля, 18:26 • 25731 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 49235 просмотра
Венгрия стала соавтором резолюции США в ООН, которая не осуждает агрессию рф

Венгрия стала соавтором резолюции США в ООН, которая не осуждает агрессию рф

23 февраля, 20:20 • 21413 просмотра
публикации
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 183560 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 190501 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 166656 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 189627 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 185340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 49235 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 144680 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 127590 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 137483 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 175272 просмотра
Актуальное
DeepState: оккупанты продвинулись в Белогоровке на Луганщине - поселок в "серой зоне"

DeepState: оккупанты продвинулись в Белогоровке на Луганщине - поселок в "серой зоне"

Киев  •  УНН

 • 3310 просмотра

Read in English

DeepState сообщает о продвижении российских войск в Белогоровке Луганской области. Поселок перешел в «серую зону», также зафиксировано продвижение врага возле Макеевки и Очеретоватого.

российские захватчики продвинулись в Белогоровку на Луганщине, поселок оказался в "серой зоне".  Об этом информируют аналитики мониторингового проекта DeepState, передает УНН.

Детали

В ночь на 24 февраля OSINT-проект DeepState обновил интерактивную онлайн карту боевых действий в Украине. 

Image

"Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого", - сообщил проект DeepState в 03:12.

Напомним

Украина за три года с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году потеряла 11% своих территорий. Общая площадь земель, потерянных страной в пользу рф с 2014 года, составляет около 18%. 

Оккупанты во временно оккупированном Крыму массово избегают дежурств ПВО накануне 24-26 февраля21.02.25, 00:58 • 25801 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
krymКрым
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск

Обратиться по вопросам размещения рекламы