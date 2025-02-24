DeepState: оккупанты продвинулись в Белогоровке на Луганщине - поселок в "серой зоне"

российские захватчики продвинулись в Белогоровку на Луганщине, поселок оказался в "серой зоне". Об этом информируют аналитики мониторингового проекта DeepState, передает УНН.

Детали

В ночь на 24 февраля OSINT-проект DeepState обновил интерактивную онлайн карту боевых действий в Украине.

"Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого", - сообщил проект DeepState в 03:12.

Напомним

Украина за три года с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году потеряла 11% своих территорий. Общая площадь земель, потерянных страной в пользу рф с 2014 года, составляет около 18%.

Оккупанты во временно оккупированном Крыму массово избегают дежурств ПВО накануне 24-26 февраля