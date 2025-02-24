DeepState: оккупанты продвинулись в Белогоровке на Луганщине - поселок в "серой зоне"
Киев • УНН
DeepState сообщает о продвижении российских войск в Белогоровке Луганской области. Поселок перешел в «серую зону», также зафиксировано продвижение врага возле Макеевки и Очеретоватого.
российские захватчики продвинулись в Белогоровку на Луганщине, поселок оказался в "серой зоне". Об этом информируют аналитики мониторингового проекта DeepState, передает УНН.
Детали
В ночь на 24 февраля OSINT-проект DeepState обновил интерактивную онлайн карту боевых действий в Украине.
"Враг продвинулся в Белогоровке, возле Макеевки и Очеретоватого", - сообщил проект DeepState в 03:12.
Напомним
Украина за три года с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году потеряла 11% своих территорий. Общая площадь земель, потерянных страной в пользу рф с 2014 года, составляет около 18%.
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