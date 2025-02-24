DeepState: окупанти просунулися в Білогорівці на Луганщині - селище в "сірій зоні"
Київ • УНН
DeepState повідомляє про просування російських військ у Білогорівці на Луганщині. Селище перейшло до "сірої зони", також зафіксовано просування ворога біля Макіївки та Очеретуватого.
російські загарбники просунулися в Білогорівці на Луганщині, селище опинилося в "сірій зоні". Про це інформують аналітики моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.
Деталі
У ніч проти 24 лютого OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну онлайн мапу бойових дій в Україні.
"Ворог просунувся у Білогорівці, біля Макіївки та Очеретуватого", - повідомив проєкт DeepState о 03:12.
Нагадаємо
Україна за три роки від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році втратила 11% своїх територій. Загальна площа земель, втрачених країною на користь рф з 2014 року, становить близько 18%.
Окупанти в тимчасово окупованому Криму масово уникають чергувань ППО напередодні 24-26 лютого21.02.25, 00:58 • 31921 перегляд