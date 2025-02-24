DeepState: окупанти просунулися в Білогорівці на Луганщині - селище в "сірій зоні"

російські загарбники просунулися в Білогорівці на Луганщині, селище опинилося в "сірій зоні". Про це інформують аналітики моніторингового проєкту DeepState, передає УНН.

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У ніч проти 24 лютого OSINT-проєкт DeepState оновив інтерактивну онлайн мапу бойових дій в Україні.

"Ворог просунувся у Білогорівці, біля Макіївки та Очеретуватого", - повідомив проєкт DeepState о 03:12.

Нагадаємо

Україна за три роки від початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році втратила 11% своїх територій. Загальна площа земель, втрачених країною на користь рф з 2014 року, становить близько 18%.

Окупанти в тимчасово окупованому Криму масово уникають чергувань ППО напередодні 24-26 лютого