ГБР направило в суд 150 производств, большинство - по военным преступлениям
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Государственное бюро расследований направило в суд обвинительные акты в 150 уголовных производствах, из которых 142 касаются военных преступлений. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"Обвинительные акты в 150 уголовных производствах уже направлены в суд. 142 из них касаются военных преступлений", - сказал он.
По словам главы ГБР, остальные производств касается получения неправомерной выгоды, а также злоупотребление влиянием.
Ранее, ГБР назвало количество производств в работе по нардепов.
Напомним, следователи Государственного бюро расследований работают над почти 3,5 тыс. уголовных производств.
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