ДБР працює над 3,5 тис. кримінальних проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань працюють над майже 3,5 тисячі кримінальних проваджень. Про це йдеться у матеріалах Державного бюро розслідувань, оприлюднених під час брифінгу директора ДБР Романа Труби, повідомляє кореспондент УНН.
"Перші результати роботи ДБР: 3417 - загальна кількість проваджень", - повідомили у ДБР.
Крім того, вказано, що 743 з них розпочато слідчими ДБР, а 2674 - надійшли з інших органів.
Також у ДБР повідомили, що до суду передано 150 проваджень.
При цьому, за даними відомства, у Києві загалом 624 кримінальних проваджень, з них 142 розпочато слідчими ДБР, 482 надійшли з інших органів, 15 передано до суду.
"Ми відкрили перші провадження 27 листопада. Пройшло лише 2 місяці, але сьогодні ми маємо цифри, які можуть спланувати майбутню нашу роботу", - зазначив голова ДБР Роман Труба, презентуючи результати роботи.
Нагадаємо, слідчі ДБР відкрили перші провадження за хабарництво.