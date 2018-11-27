Слідчі ДБР відкрили перші провадження за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань сьогодні зареєстрували перші кримінальні провадження за фактом можливого отримання хабарів. Про це сьогодні сказав на брифінгу директор ДБР Роман Труба, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні слідчі ДБР зареєстрували перші кримінальні провадження”, — повідомив він.
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За словами директора ДБР, провадження розпочаті за фактом можливого отримання неправомірної вигоди працівником правоохоронного органу за ч.3 ст.368 ККУ, а також за фактом отримання хабара у великих розмірах, також за ч.3 ст.368 ККУ.
Директор ДБР зауважив, що було викрито на отриманні неправомірної вигоди співробітників двох різних правоохоронних органів, проте він не уточнив, яких саме.
Як повідомляв УНН, 27 листопада 300 слідчих Державного бюро розслідувань склали присягу і розпочали роботу одночасно по всій Україні.