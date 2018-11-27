Следователи ГБР открыли первые производства за взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований сегодня зарегистрировали первые уголовные производства по факту возможного получения взяток. Об этом сказал на брифинге директор ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.
“Сегодня следователи ГБР зарегистрировали первые уголовные производства”, — сообщил он.
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По словам директора ГБР, производства начаты по факту возможного получения неправомерной выгоды работником правоохранительного органа по ч.3 ст.368 УК, а также по факту получения взятки в крупных размерах, а также по ч.3 ст.368 УК.
Директор ГБР заметил, что было разоблачено на получении неправомерной выгоды сотрудников двух различных правоохранительных органов, однако он не уточнил, каких именно.
Как сообщал УНН, 27 ноября 300 следственных Государственного бюро расследований приняли присягу и начали работу одновременно по всей Украине.